Stefan Mross: Sein Familienglück liegt in Scherben

Aber es gibt jemanden, der seither für die heute 19-Jährige da ist: ihr Stief-Papa Lanny (46). Zusammen mit Mama Stefanie sind die drei eine echte Bilderbuchfamilie. Sie haben sogar zusammen ein eigenes Album herausgebracht. Klar, dass Johanna über Lanny schwärmt: "Wir kamen von Anfang an sehr gut miteinander klar. Ich habe Lanny mit neun Jahren kennengelernt. Er wusste genau, wie er mit mir umgehen muss und was Kinder in dem Alter mögen. Ich konnte ihm immer vertrauen – und mich auf ihn verlassen!"

Diese Sätze dürften sicherlich ein Stich in das Herz von Stefan gewesen sein. Auch wenn er Johannas leiblicher Vater ist und bleibt – es hört sich an, als hätte sie ihn durch Lanny ersetzt. Ein weiteres Indiz: Johanna war nicht auf der Hochzeit ihres Vaters mit Anna-Carina Woitschack (28). Verständlich.