Stefan Mross: Traurige Botschaft

Am vergangen Sonntag versammelte sich in Stefans Kult-Show "Immer wieder Sonntags" die Creme de la Creme der deutschen Schlagerwelt! Mit von der Partie Schlagernewcomerin-Pauline. Voller Stolz berichtete die Sängerin, dass sie mittlerweile sogar schon so bekannt ist, dass sie die Leute auf der Straße ansprechen. Ein Thema, welches bei Stefan böse Erinnerungen hervorruft. So offenbart er geknickt: "Bei mir ist es so, dass die Leute die Straßenseite wechseln. Aber das ist ein anderes Thema." Was für ein bitteres Geständnis! Schließlich war Stefan früher ein echter Fan-Liebling! Aber nicht nur auf öffentlicher Straße muss Stefan so einiges wegstecken. Auch via "Twitter" wettere neulich ein wütender User: "Gibt es einen Menschen, der Stefan Mross sympathisch findet?" Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich Stefan den Hate nicht all zu sehr zu Herzen nimmt. Widersacher gibt es schließlich immer...