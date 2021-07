Stefan Mross & Anna-Carina: Ehe-Krise? Jetzt herrscht endlich Gewissheit

Via "Instagram" teilt Stefan nun ein ganz besonderes Foto mit seiner Community. Er und Anna-Carina strahlen darauf fröhlich in die Kamera und Stefan hält den süßen Vierbeiner der beiden stolz in seinen Händen. Dazu kommentiert der Schlagerstar: "Am Freitag Abend 22 Uhr sind wir im SWR "Nacht Café" zu Gast." Für die Fans der beiden definitiv ein wahrer Jubel-Grund! Schließlich hieß es immer wieder, dass Anna-Carina in ihrer Karriere ihren eigenen Weg gehen will und sich von Stefan abkapseln möchte. Doch diese Nachricht lässt bei der Fan-Gemeinde der beiden definitiv keine Zweifel mehr zu: Stefan und Anna-Carina sind immer noch so glücklich miteinander wie am ersten Tag ihrer Liebe. So jubelt auch die Anhängerschaft des Paares unter dem Foto: "Das wird geschaut wenn ihr dabei seid!" sowie "Ein schönes Foto von euch 3". Mehr Begeisterung geht wohl kaum...