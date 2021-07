Stefan Mross & Anna-Carina: So sieht ihr Eheleben wirklich aus

Auch wenn Stefan Mross und seine Anna-Carina die meiste Zeit ihres Alltags gemeinsam verbringen, könnte es zwischen den beiden nicht harmonischer laufen. So ist es für sie auch kein Problem, auf beengten Raum in ihrem Wohnmobil zusammen zu wohnen, mit dem sie quer doch Deutschland fahren. Stefan erklärt bei "Nachtcafé": "Also der Radius ist natürlich ein kleiner. Überhaupt im Winter, da kannst du nicht vors Wohnmobil bei minus 12 Grad draußen irgendwo in Eisenhüttenstadt oder Cottbus zu grillen anfangen. Haben wir auch schon gemacht, aber es ist nicht der Sinn und der Zweck. Nein, das muss man sich vorher überlegen, also schaffe ich das?" Er ergänzt: "Wir haben uns das erste Halbjahr, oder die ersten zwei Monate gesagt, wir mieten uns so ein Gefährt. Man weiß es ja wirklich nicht, es kann ja wirklich schiefgehen, also brauchen wir uns ja nichts vormachen. Aber es hat so toll funktioniert." Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in das Eheleben von Stefan und Anna-Carina geben. Von einer Ehekrise kann also nicht die Rede sein...