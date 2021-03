Stefan Mross & Anna-Carina: Trennung! Sie lassen los

Seit er mit seiner Ehefrau Anna-Carina (28) den Großteil des Jahres in einem Wohnmobil unterwegs ist, hat er seinem Leben eine neue Richtung gegeben. Früher hetzte er von Auftritt zu Auftritt. Die Nächte verbrachte er in nüchternen Hotels. Irgendwann reichte es ihm: "Ich habe Hotelzimmer so satt!"