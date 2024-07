Stefan Mross & Eva Luginger: Sie wagen den nächsten Liebes-Schritt!

Von der Villa in den Wohnwagen: Stefan Mross lebt jetzt mit seiner Freundin Eva (36) in einem 1,2 Millionen Euro teuren Luxuscampmobil von Dembell – auch wenn er das Gefährt als Markenbotschafter kostenlos bekommt. Seinen festen Wohnsitz hat der 48-Jährige aufgegeben, Möbel und persönliche Sachen sind eingelagert. Mit "Das neue Blatt" spricht der Showmaster über sein neues Leben "on the road" und verrät, warum er bei seiner Schwiegermama noch ein Bett hat …