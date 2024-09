Stefan Mross: Wegen Alkohol? Jetzt kündigt sogar seine PR-Agentin

Stefan Mross (48) macht mit seinem Alkoholkonsum seit einigen Monaten Schlagzeilen. Zuletzt kam es sogar richtig dicke: Am vergangenen Wochenende soll der "Immer wieder sonntags"-Moderator auf der Hochzeit von der Schwester seiner Freundin Eva Luginger (36) offenbar zu tief ins Glas geschaut haben, weswegen er am nächsten Tag seine Teilnahme beim Wiesn-Anstich kurzfristig per SMS abgesagt hat. Jetzt muss er Konsequenzen für sein Handeln tragen!