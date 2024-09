Stefan Raab: Die Wahrheit hinter seinem großen Comeback

Lange Zeit war Stefan Raab (57) der größte Superstar des deutschen Fernsehens, wurde in einem Atemzug mit Unterhaltungslegenden wie Thomas Gottschalk (74) oder Frank Elstner (82) genannt. Doch dann beendete er 2015 überraschend seine TV-Karriere. Warum er diese Entscheidung traf? Niemand weiß es so genau. Denn der Moderator schirmt sein Privatleben konsequent von der Öffentlichkeit ab und gibt keinerlei Interviews. Umso größer war das Erstaunen, als der Tausendsassa Anfang dieses Jahres ankündigte, nach fast zehnjähriger Auszeit ins Fernsehen zurückzukehren: Am 14. September will er – wie schon 2001 und 2007 – in den Boxring steigen und dort gegen die Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich (47) antreten. Ist es ihm das Leben als Privatier zu langweilig geworden? Fehlt ihm der Zuspruch der Fans und die Aufmerksamkeit? Auch dazu äußert sich der 57-Jährige selbst nicht. Doch Experten wie Christoph Michalski, Fachmann für Kommunikationsfragen, haben da so ihre Vermutungen.