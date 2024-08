Stefan Raab: Neue Show bei RTL! "Eine klare Kriegserklärung"

Stefan Raab (57) kommt zurück! Allerdings nicht nur, wie bereits seit Monaten bekannt, für einen Boxkampf mit Regina Halmich (47) - offenbar plant der Kult-Moderator Größeres!

Zur Erinnerung: Vor wenigen Monaten meldete sich das ehemalige "TV total"-Gesicht, nach jahrelangem Rückzug aus der Öffentlichkeit, zurück bei seinen Fans auf Instagram und kündigte an: Er wird ein drittes Mal mit der Ex-Box-Weltmeisterin Regina Halmich in den Ring steigen. Am 14. September wird der Kampf (im PSD Dome Düsseldorf) live auf RTL übertragen. Viele vermuteten bereits, dass es nicht bei einer einmaligen Sache bleibt. Jetzt kommt raus: Raab plant tatsächlich eine ganz neue Show bei RTL - und sagt seinem alten Zuhause "TV total" damit den Krieg an ...