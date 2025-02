Stefan Raab: Nur noch ein Schatten seiner selbst - Krasser Diss bei Sat.1!

In der dritten Episode der aktuellen "Promis unter Palmen"-Staffel, die bereits über Joyn+ zur Verfügung steht, müssen die Reality-Stars in Dino-Kostümen Bilder von Prominenten "freischlecken". Eines dieser Bilder zeigt Stefan Raab, woraufhin der Kommentator aus dem Off meint: "In aktuellen Produktionen ist er ja nur noch ein Schatten seiner selbst ..."

Ob sich Raab in der nächsten Ausgabe von "Du gewinnst hier nicht die Million" zu dieser Spitze äußern wird? Vermutlich nicht. Zwar hat Raab den Zwist zwischen RTL und ProSiebenSat.1 begonnen, doch eine direkte Reaktion würde Sat.1 nur Aufmerksamkeit einbringen.

Außerdem liest man den in "Promis unter Palmen" geäußerten Vorwurf in den sozialen Medien häufiger. Der mäßige Erfolg von Raabs neuen Shows weckt zudem den Eindruck, dass die goldene Zeit von Stefan Raab wirklich in der Vergangenheit liegt. Somit ist der Sat.1-Kommentar besonders bitter, streut er doch zusätzlich Salz in die Wunde.

Immerhin: Das erste TV-Duell zwischen "Du gewinnst hier nicht die Million" und "TV Total" Mitte Februar entschied Raab für sich. Ob sich das Raab-Comeback aber wirklich für RTL gelohnt hat, muss sich erst noch zeigen.