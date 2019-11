Stefanie Giesinger: Heißes Foto! Komplett nackt im Hallenbad!

Was schwimmt denn da für eine heiße Nixe durchs Stadtbad Neukölln? ist für ein Foto auf Tauchstation gegangen - und das sogar splitternackt. Bei postete die GNTM-Gewinnerin nun das sexy Foto.

Für das Unterwasser-Shooting musste das Model offenbar vollen Körpereinsatz geben, trainierte die Schwimmbewegungen sogar zunächst in Sportklamotten, bevor sie völlig nackt für die Kamera posierte.

Dass sie mit ihrem Körper im Reinen ist, unterstrich Stefanie Giesinger mit ihrem Kommentar zu dem Bild: ""Unsere Körper sind unser Zuhause, in dem wir leben, bis wir sterben. Sie achtsam und mit Liebe zu behandeln, macht unser Leben größer und glücklicher. Sport und Ernährung sollte nicht danach ausgewählt werden, auf welchen Blick die Gesellschaft oder wir uns beschränken. Es sollte für unsere Gesundheit und Psyche gemacht werden."

Stefanie Giesinger nackt bei Instagram

Dass sie einiges dafür tut, um sich in ihrem Körper wirklich wohlzufühlen, hat Stefanie Giesinger in Interviews bereits öfter betont "Morgens direkt ins Sportoutfit schlüpfen ist für mich die beste Motivation. So starte ich superfit in den Tag", beschreibt sie ihren Tagesablauf. Und auch bei der Ernährung achtet sie genau auf gesunde Zutaten. "Nach dem Training esse ich einen Salat aus pflanzlichen Proteinquellen wie Kidneybohnen, Couscous oder Hummus."

Stefanie Giesinger: Ihre Lachs-Wasabi-Poke-Bowl ist ein echter Abnehm-Hammer!

Es ist nicht das erste Mal, dass das Model die Hüllen fallen ließ. Stefanie Giesinger nackt und oben ohne gab es bereits bei früheren Shootings zu sehen - auch wenn sie immer darauf achtet, die wichtigsten Stellen charmant zu verstecken.

Für das neue Nacktbild bekommt die Influencerin von ihren 37,7 Mio. Follower jedenfalls viele Komplimente. "Oh wow voll das tolle Bild!", "Sensationell" oder "Hammer", lauten die Kommentare.

Das Rezept für Stefanie Giesingers Frühstücks-Bowl erfahrt ihr im Video: