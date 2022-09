Stefanie Giesinger: Trauriges Geständnis! So schlecht geht es dem Model wirklich

Was für ein Schock-Geständnis! Stefanie Giesinger erzählt in einem Interview mit dem Magazin "Emotion" von der dunkelsten Zeit in ihrem Leben. Denn die "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin litt an einer psychischen Erkrankung. "Ich hatte Depressionen und sehr realistische Suizidgedanken. In der Phase habe ich die ganze Zeit Antidepressiva genommen.", verriet sie im Gespräch mit dem Magazin. Ganz schön krasse Worte! Doch diese Entwicklung sei kein Wunder gewesen, denn nach ihrem Sieg der "ProSieben"-Show war Stefanie Giesinger ein ziemlich gefragtes Model und erfolgreiche Influencerin. Doch für die heute 26-Jährige der Beginn einer ziemlich herausfordernden Zeit, wie sie gesteht: "Ich bin einfach nur noch durch mein eigenes Leben gerannt und habe mich dabei verloren."

Mittlerweile hat sich das Leben des Models komplett gewandelt. Dank einer Therapie und viel Self-Care-Arbeit, kann sie besser mit dem Druck der Branche umgehen sowie sich und anderen Grenzen aufzeigen. Mit zu dieser Entwicklung hat auch ihr neues Management beigetragen, denn das hat niemand geringes als die beste Freundin der Schönheit übernommen. Und auch Steffi zieht ein zufriedenes Fazit: "Ich fühle mich extrem frei und habe das Gefühl, richtig erwachsen geworden zu sein."