Stefanie Hertel: Alles aus mit ihrem Lanny! Ihr Traum ist geplatzt

Nun sollte all das endlich nachgeholt werden, an einem gesegnetem Ort. „Wir glauben an Gott. Auch wenn wir nicht regelmäßig in die Kirche gehen, spüren wir die Energie, die von diesem heiligen Ort ausgeht. Wir zelebrieren Rituale wie Weihnachten, Ostern, die Taufe, und so hat für uns auch die kirchliche Trauung eine besondere Bedeutung. Und natürlich darf danach ordentlich gefeiert werden – mit vielen Freunden“, verriet das Paar noch voller Vorfreude. Jetzt rennt ihnen die Zeit davon. Die Corona-Pandemie nimmt kein Ende, ein sorgloses Fest ist immer noch nicht möglich.

Dagegen ist Stefanies Terminkalender plötzlich proppevoll – ohne ihren Lanny! Mit der „Avanti Avanti“-Musikkomödie geht sie bis Dezember auf Tournee. Auftritte mit ihrer „Dirndl-RockBand“ stehen ebenfalls an. Und die Entertainerin gibt am 26. September ihr Schauspieldebüt in der Heimatserie „Dahoam ist dahoam“ (BR, 19.30 Uhr). Sie spielt darin eine Jodlerin.

Klingt das etwa nach einer zweiten Karriere als Schauspielerin? Die nötigen Voraussetzungen hätte der Schlagerstar laut Daniela Böhm, Redaktionsleitung „Dahoam is Dahoam“: „Sie hat das sehr gut gemacht. Ich muss sagen: Sie hat wirklich Talent!“ Das klingt, als könnte der Ausflug in die Schauspielerei nicht der einzige bleiben… Hoffentlich bleibt dabei die Liebe zu Lanny nicht auf der Strecke!