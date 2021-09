Stefanie Hertel: Glücksnews! Darauf hat sie so lange gewartet

Wie Stefanie nun offenbart, war es für sie etwas ganz besonderes, die Party zur Verleihung der "Goldenen Sonne" zu besuchen. Auch Stefanie musste auf Grund der aktuellen Situation auf viele Events und Ereignisse verzichten und lebte weitestgehend mit ihrer Familie zurückgezogen! Doch damit ist jetzt Schluss! Voller Freude erläutert sie nun nämlich gegenüber "Leute heute" über die Preisverleihung: "Wir sind natürlich sehr erfreut, dass es so was endlich wieder gibt und das man endlich wieder zusammen feiern kann nach einer wirklich langen Durststrecke!" Ehrliche Worte, die Stefanies tiefe Freude zum Ausdruck bringen. Und auch musikalisch konnte das Schlagersternchen in den letzten Wochen wieder voll durchstarten! So stand sie für "Immer wenn die Musi spielt" regelmäßig auf der großen Showbühne und heizte ihren Fans ordentlich ein! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass diese Glücksphase für Stefanie auch weiterhin anhält...