Stefanie Hertel: Große Trauer um ihren geliebten Vater Eberhard

Die Liebe zur Musik hat Stefanie von ihrem Vater. Der DDR-Star hat mit Songs wie "Kleine Fische werden groß" riesige Erfolge gefeiert. "Seitdem die damals gerade Vierjährige 1983 auf der Fahrt zu einem Auftritt so lange gebettelt hatte, bis ihr Vater ihr den Wunsch nicht mehr ausschlagen konnte und sie auf die Bühne einlud. Ein Augenblick, der beider Leben verändern und in stillem Einverständnis verbinden sollte", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Oelsnitz.

Danach standen die beiden immer wieder zusammen auf der Bühne. Ein unschlagbares Papa-Tochter-Duo! Man mag sich kaum ausmalen, welchen Schmerz Stefanie gerade durchmachen muss. Ihre Mutter Elizabeth Hertel kann ihr in diesen schweren Stunden leider auch nicht beistehen, denn sie starb bereits 2017 im Alter von nur 67 Jahren.

Auf Stefanies Instagram-Kanal häufen sich bereits die Beileidsbekundungen ihrer Fans:

"Mein herzlichstes Beileid. Ich und mein Vater mochten die wunderschönen Lieder, die uns dein wunderbarer Vater geschenkt hat. 'Kleine Fische werden groß' begleitet mich schon seit vielen Jahren. Leider ist mein Vater auch schon verstorben, aber die Erinnerungen sind unsterblich."

"Für dich und deinen Bruder herzliches Beileid zum Tode eures Vaters. Ich bin auch Jahrgang 1979 und habe euch schon als Kind gerne zusammen gesehen."

Worte, die Stefanie bestimmt ein bisschen Trost spenden dürften ...