Stefanie Hertel: Großes Drama um Tochter Johanna!

So wie ihrer berühmten Eltern Stefan Mross und Stefanie Hertel will auch Johanna im Schlager-Business ganz groß raus kommen - mit Erfolg. Doch jetzt das Traurige! Wie Johanna nun berichtet, setzt ihr das Berühmt sein teilweise ganz schön so. So erklärt sie nun in der "NDR"-Talkshow "DAS!": "Na ja, die ersten Jahre wurde ich ja ziemlich rausgehalten aus der ganzen Sache. Da bin ich auch ziemlich froh im Nachhinein betrachtet drum, weil klar ist es dann ein ziemlicher Druck. Du musst aufpassen, was du wo machst. Wenn ich jetzt jemand wäre, den niemand kennen würde und auf Instagram wäre, könnte ich wahrscheinlich alles posten, das wäre einfach egal. Jetzt muss ich dann auch schon schauen, was ich sage, mache, poste, in irgendwelchen Interviews sage." Oh je! Doch zum Glück kann sich Johanna immer auf die Unterstützung von Mama Stefanie verlassen...