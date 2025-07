Stefanie Hertel: Neuer Verlust nach dem Tod ihres Vaters

Ines war nicht nur für ihre Familie ein wichtiger Mensch, sondern auch für viele andere: Sie arbeitete im Kinderheim Tannenmühle in Erlbach (Vogtland), kümmerte sich stets liebevoll um ihre Mitmenschen. "Ines war ein herzensguter Mensch, immer für andere da und hat sich selbst in den Hintergrund gestellt", erinnert sich Stefanie. "Ich trage die schönen Erinnerungen in meinem Herzen. Der Verlust zeigt mir einmal mehr, wie dankbar man für seine Gesundheit sein muss und wie wichtig es ist, jeden Moment zu genießen."