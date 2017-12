Stefanie Hertel: Todes-Drama!

Großer Schock für Stefanie Hertel: Die Mutter der Schlagersängerin ist überraschend verstorben!

Elisabeth Hertel ist am vergangenen Sonntag in ihrem Haus in Oelsnitz gestorben, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Ihr Tod kam völlig unerwartet – die Mutter der Schlagersängerin litt an keiner Krankheit. Sie wurde 67 Jahre alt.

Wenige Tage vor ihrem Tod war sie noch auf der Musical-Premiere "Vom Geist der Weihnacht", wo ihre Tochter Stefanie, Enkelin Johanna (16) und Ehemann Eberhard (79) auf der Bühne aufgetreten sind. Für die Familie ist das ein schwerer Schicksalsschlag. Volksmusikstar Eberhard Hertel hat seine Rolle sofort niedergelegt. Die anderen Familienmitglieder werden am Wochenende für die verstorbene Elisabeth Hertel wieder auf der Bühne auftreten, wie die „Bild“ berichtet.