Stefanie Hertel & Lanny: Bittere Beichte! Sie sind offen für neue Partner!

Obwohl Stefanie und ihr Lanny unzertrennlich sind auch auch mit Stefanies Tochter Johanna eine Vorzeige-Patchwork-Familienleben führen, ist sich Stefanie nicht sicher, ob sie und Lanny wirklich bis an ihr Lebensende zusammen bleiben. So erklärt die Sängerin nun in dem "MDR"-Format "Bauerfeind - Die Show zur Frau": "Also ich sage immer so, wir sagen uns immer gegenseitig, wir wollen miteinander jung bleiben. Wir wollen ja nicht alt werden, wir wollen im Herzen zumindest jung bleiben, aber wir wollen schon, wir sehnen uns danach, schon lange zusammenzubleiben. Aber wir sagen auch, man weiß ja nie, was in 10, 20 Jahren ist!" Krass! Doch zumindest die Beziehung zu ihren besten Freunden ist laut Stefanie für die Ewigkeit...