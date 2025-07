Stefanie Hertel & Lanny: Ehe-Zoff? Jetzt sprechen sie Klartext

Lanny: Am Anfang blies uns ein gewaltiger Gegenwind entgegen. Offenbar hat es vielen nicht ins Bild gepasst, als ich an Stefanies Seite aufgetaucht bin. Ich habe mich einfach nur in Stefanie verliebt – und sie in mich. Dafür wurde ich von vielen völlig grundlos schlecht behandelt. Ich fühlte mich wie eine Dart-Scheibe, auf die jeder ungestraft mit seinen Pfeilen werfen durfte. Doch unsere Liebe hat alle Anfeindungen, die rund fünf Jahre andauerten, überstanden.