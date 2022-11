Stefanie Hertel & Lanny Lanner: Getrennte Wege! Bei IHM findet sie jetzt Trost

Liebe ist, wenn die Herzen im gleichen Takt schlagen. Bei Stefanie Hertel und Ehemann Lanny Lanner scheinen die Gefühle füreinander aus dem Rhythmus gekommen zu sein. Das Paar geht bereits seit Wochen getrennte Wege. Tröstet sie jetzt ein anderer Mann?

Aus "Termingründen" wurde die für dieses Jahr geplante kirchliche Hochzeit bereits auf unbekannte Zeit verschoben. Seltsam, auf der Homepage findet man keine Auftritte der gemeinsam gegründeten Band "More Than Words", bei der auch Stefanies Tochter Johanna mitsingt. Stattdessen ist der Terminkalender der Sängerin proppevoll – ohne Lanny! Das scheint die Vogtländerin jedoch in keinster Weise traurig zu stimmen. Denn ein smarter junger Mann, mit dem Stefanie in der "Avanti! Avanti"-Musikkomödie noch bis Dezember auf Tournee ist, macht ihr offensichtlich den Hof.