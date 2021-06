Stefanie Hertel & Lanny Lanner: Jetzt kommt die ganze Wahrheit über ihre Ehe raus!

"Es ist nicht so, dass eine Partnerschaft von ganz allein funktioniert. Die Liebe muss täglich gepflegt werden. Es ist nicht immer nur alles romantisch und schön", erzählt die Schlagersängerin ehrlich im Interview mit "Schöne Woche". "Viele Partner verlieren sich im stressigen Alltag und der täglichen Routine. Da muss man aufpassen, dass man sich gerade in schwierigen Zeiten die schönen Momente erhält und sich immer wieder in Erinnerung ruft, warum man sich einmal füreinander entschieden hat." Im gleichen Atemzug schwärmt sie jedoch: "Es mag vielleicht kitschig klingen, aber wir halten uns immer wieder vor Augen, wie dankbar wir für die gemeinsame Zeit sind und dass wir uns gefunden haben!"