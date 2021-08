Stefanie Hertel & Lanny Lanner: Süße Enthüllung! Jetzt ist es raus

Nun soll das nachgeholt werden. „Wir glauben an Gott. Auch wenn wir nicht regelmäßig in die Kirche gehen, spüren wir die Energie, die von diesem heiligen Ort ausgeht. Wir zelebrieren Rituale wie Weihnachten, Ostern, die Taufe, und so hat für uns auch die kirchliche Trauung eine besondere Bedeutung. Und natürlich darf danach ordentlich gefeiert werden – mit vielen Freunden.“ Aber das geht eben erst dann, wenn die Pandemie endgültig überstanden ist. Wo genau es stattfinden soll, hat das Paar noch nicht entschieden. Vielleicht in einer kleinen Kapelle in Stefanies Heimat, dem Vogtland? Oder doch eher in den Bergen. Im Schatten hoher Alpengipfel, die beide so lieben. Lanny kommt ja schließlich aus Kärnten (Österreich)…

„Es gibt keine konkreten Pläne“, erklärt die Sängerin. Aber es soll superromantisch werden. „Auf jeden Fall“, sagt Lanny und Stefanie ergänzt: