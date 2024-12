Stefanie Hertel & Lanny: Zoff unterm Weihnachtsbaum?

Alle Jahre wieder kommt es in vielen Familien – ausgerechnet am Fest der Liebe – zu großen Streitereien. Da sorgt bereits das falsche Geschenk oder die nicht ganz so knusprige Weihnachtsgans dafür, dass es plötzlich Familien-Zoff unterm Tannenbaum gibt. Wie schaffen es Stefanie Hertel (45), ihr Ehemann Lanny Lanner (49) und Tochter Johanna Mross (23), dass die Stimmung an den Feiertagen nicht kippt? "Schöne Woche" hat nachgefragt!