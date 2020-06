Stefanie Hertel & Lanny: Zuckersüße News von dem Schlagerpaar!

Wie Stefanie berichtet, hat sie mit Lanny einfach den perfekten Partner an ihrer Seite! So findet sie es klasse, dass sie Beziehung und Beruf so gut miteinander vereinen können. Im "ZDF"-"Fernsehgarten" erklärt sie: "Ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall toll ist, wenn man auch auf beruflicher Ebene einfach auf einer Wellenlänge ist und sich nicht mehr erklären muss. Also das hat schon Vorteile. Ich finde das absolut positiv. Ich habe es noch nicht anders erlebt, ich kann den Vergleich nicht ziehen." Doch damit nicht genug...