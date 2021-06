Stefanie Hertel: Verheimlichtes Familiendrama

Im Jahr 2019 gründete Stefanie zusammen mit Ehemann Lanny und Tochter Johanna Mross (19) die Band "More Than Words". Ihr Sound ist erfrischender Country-Rock-Pop. Erst kürzlich erwähnte die Sängerin, dass sie davon träumt, zusammen mit Papa Eberhard und ihrer Band auf der Bühne zu stehen. "Er würde auch Englisch lernen dafür, das hat er schon gesagt", pflichtet Johanna in der Talkshow "Kölner Treff" bei.

Seit dem überraschenden Tod seiner Frau Elisabeth († 67) 2017 ist der Witwer allein. Die Einsamkeit setzt ihm zu. Er vermisst seine geliebte Frau. Gerade jetzt braucht er die Unterstützung der Familie. Drei Generationen zusammen auf der Bühne – es wäre eine willkommene Abwechslung für den Volksmusik-Star, der das Rampenlicht vermisst.