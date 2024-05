Stefanie Hertel: Zu viel! Muss sie bald die Konsequenzen tragen?

Trotzdem stand sie bereits am nächsten Tag wieder auf der Bühne und sei "fit", wie sie bei Instagram beteuerte. Eine Pause gönnte sie sich nicht. Auch nach der Kreuzfahrt geht es für die Allround-Künstlerin Schlag auf Schlag weiter: Auftritte mit ihrer Familienband "More Than Words", Moderationen von Open Airs und TV-Shows und Auftritte mit ihrer "Dirndl-Rock-Band". Nebenbei schafft die Musikerin auch noch, sich in ihrem Verein "Stefanie Hertel hilft e.v." um Menschen und Tiere in Not zu kümmern. Das Jahr ist durchgetaktet mit unglaublich vielen Terminen, inklusive der schon geplanten Weihnachtstour. Puh! Hoffentlich übernimmt sich Stefanie nicht! Schon im letzten Jahr zeigte sie Unsicherheiten: Sie stürzte in ihrer Freizeit, brach sich den Arm – moderierte aber trotz Gipsarm und Schmerzen.

Aber auch eine Vollblut-Entertainerin wie Stefanie sollte auf die Alarmsignale ihres Körpers hören – und weder Stürze noch Infekte auf die leichte Schulter nehmen …

