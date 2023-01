Stefano Zarrella: So stiehlt er seinem großen Bruder Giovanni die Show

Da kann Giovanni mächtig stolz sein: Stefanos Buch "Unglaublich lecker: 60 einfache Rezepte für jeden Tag" ist bei Amazon Bestseller Nr. 1! Da stiehlt der Food-Influencer auf Social Media seinem großen Bruder locker die Show. Mit seinem Buch möchte der 32-Jährige einfach zeigen: Kochen macht Spaß, man muss sich nur trauen und mal was ausprobieren. Und mit seinem Buch kann man sich so richtig in der Küche austoben! Im Kochbuch warten spannende Ideen für jede Situation: Von klassischen italienischen Gerichten über coole Eigenkreationen bis hin zu aktuellen Food-Trends – ganz nach dem Motto: Hauptsache "unglaublich lecker"!

