Steff Jerkel & Peggy Jerofke: Verlobt! Sie werden heiraten

"Ich hab keinen sehnlicheren Wunsch, als dass du meine Frau wirst", sagt der 54-Jährige mit Tränen in den Augen. Als Peggy Ja sagt fallen sie sich in die Arme. "Ich würde so gerne was sagen, aber ich bin sprachlos", sagt die 48-Jährige. Ob die Hochzeit noch in diesem Jahr stattfinden wird, haben Steff und Peggy noch nicht verraten ...