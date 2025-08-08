"Goodbye Deutschland": Alles aus! Auswanderer geben auf

Manchmal reicht selbst der beste Plan nicht aus, um gegen die Realität anzukommen. Das mussten jetzt auch Peggy und Steff in der aktuellen "Goodbye Deutschland"-Folge schmerzhaft feststellen. Ihre Vision: ein leerstehendes Hotel in Cala Ratjada kaufen, renovieren und in Wohnraum für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verwandeln. Doch daraus wird nichts – das Vorhaben ist gescheitert.