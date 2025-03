Steffen Henssler: Insider packt aus! Das steckt wirklich hinter dem bitteren Zoff

Während Steffen Henssler (52) im Fernsehen fröhlich die Promis grillt, lodert auch hinter den Kulissen das Feuer. Denn jetzt kommt heraus: Der TV-Koch hat sich mit seinem Vater verkracht. Er stieg aus dem gemeinsamen Geschäft aus und verlangt jetzt Geld und die Änderung des Restaurant Namens "Henssler & Henssler". Dem Senior schmeckt das gar nicht: "Privat haben wir schon lange keinen Kontakt mehr. Man hat sich auseinandergelebt", so Werner Henssler (73). Die Nummer von Steffen habe er zwar noch, "aber ich rufe nicht an".

In der Gastro-Branche erstaunt der Zoff niemanden. "Steffen ist privat so wie auch im Fernsehen: schnell aufbrausend, ein echter Sturkopf, aber mit gutem Herz", lässt uns ein Hamburger Gastronom wissen. Und der Papa? "Er ist sehr ehrgeizig – genau wie sein Sohn. Mich wundert es nicht, dass sie geschäftlich aneinandergeraten sind." Zwar wollen beide das Beste fürs Geschäft, so sagt er, die Vorstellungen, was das ist, weichen dabei aber oft voneinander ab. "Hier prallen einfach zwei Alpha-Tiere aneinander: Keiner will nachgeben. Ich finde das sehr schade, weil sie gemeinsam ein starkes Team waren."

Doch dass sich die beiden eines Tages wieder zusammenraufen, scheint aktuell eher unwahrscheinlich…

