Steffen Henssler & Laura Wontorra: Es knallt vor laufenden Kameras!

Es war die letzte Sendung von dem Spezial "Deutschland grillt den Henssler", in dem der Koch in vier Bundesländern kochte und den Sieg für sich einheimsen wollte.

Doch wie so oft wurde es stressig für den TV-Koch und ausgerechnet Laura Wontorra hat die Konsequenzen davon abbekommen. Als die Moderatorin an seine Seite tritt, während er gerade gegen Sänger Stefan Mross (49) kocht und paniert, bricht es aus ihm heraus: "Willst du jetzt nur gucken oder hast du noch eine Frage? Geh mir nicht auf den Sack, ey!" Autsch! Der Zeitdruck hinterlässt bei dem 52-Jährigen Spuren. Und Laura lässt sich das nicht gefallen und kontert: "Dann mach die Scheiße alleine hier. Also jetzt geht’s aber los hier!"

Am Ende hat Steffen aber weder die schlechte Laune, noch der Weggang von Laura Wontorra etwas gebracht – er hat den Gang gegen den Sänger verloren. Doch so aufbrausend der Koch auch sein kann, meist hält das gar nicht so lange an. Und spätestens bei der nächsten Staffel von "Grill den Henssler" sind Laura und er sicher wieder ein Herz und eine Seele...

Sieben spannende Fakten über Laura Wontorra gibt es im VIDEO: