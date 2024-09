Steffen Henssler: Unfall-Drama am Set von "Grill den Henssler"

"Gott, da ist ja die halbe Fingerkuppe ab", stellt Moderatorin Laura Wontorra (35) mit blassem Gesicht in der neuen "Grill den Henssler"-Folge fest, als sich Autor und Star-Gast Bastian Bielendorfer (40) beim Zubereiten des Hauptgangs plötzlich mit schmerzverzerrtem Gesicht die Hand hält. Glücklicherweise ist genau in dieser Folge auch eine Notärztin Teil der Kochrunde – Carola Holzner aka Doc Caro.

Nachdem sie zu Beginn noch über ihren mitgebrachten Erste-Hilfe-Koffer scherzte "Haben ist besser als Brauchen", kommt dieser nun wirklich zum Einsatz. Zuerst wird der Autor von der Notfall-Medizinerin noch in der Küche verarztet, bis sie den protestierenden Comedian für eine bessere Behandlung doch lieber mit in den Backstage-Bereich nimmt. "Erstdiagnose Schnittwunde", verkündet Doc Caro später. Kurz darauf darf Bastian "Mr. Boombasti" Bielendorfer unter Jubel wieder in die Show zurückkehren. "Es geht dem Basti gut. Ich brauche die Fingerkuppe zum Kochen nicht", scherzt er.

Doch damit nicht genug. Nur wenig später wälzt sich sein Grill-Kollege Özcan Coşar (43) auf dem Boden. Auch er hält sich mit schmerzverzerrtem Gesicht die Hand. Diesmal keine Schnittwunde, sondern eine Verbrennung. "Der Topf war heiß", schreit er und fordert: "Eis, Eis!" Der erneute Einsatz für Doc Caro, die wieder zur Hilfe eilt.

Schlussendlich darf Carola Holzner dann aber auch noch an den Herd, anstatt nur zu verarzten und bereitet passend zum Thema ihren "Pfirsich in Not mit Himbeersauce und Schokoladenplätzchen". Dabei erzählt sie eine Anekdote aus ihrem Leben als Schauspielerin und Notärztin. Oft würde sie bei ihren Einsätzen erkannt werden, berichtet Caro: "Meistens nicht von den Patienten, sondern von deren Angehörigen. Ich bin zu einer Dame mit Herzrhythmusstörungen gekommen, der ging’s nicht so gut. Aber der Mann hat die Tür aufgemacht und gerufen: 'Gisela, dat is die aus dem Fernsehen! Guckma!' Da kam auch das Handy direkt raus, und ich dachte: Können wir erst mal zu Gisela, und wenn wir da fertig sind, können wir uns gerne darüber unterhalten. Aber es ist alles gutgegangen!" Ob für sie am Ende auch ein gutes Ergebnis bei "Grill den Henssler", nach all ihrem Einsatz, herumkommt, erfahren die Zuschauer beim "Grill den Henssler Sommer-Specials" am Sonntag.

Wie sehr sich Show-Chef Steffen Henssler über die Jahre verändert hat, erfährst du im Video: