Steffi Brungs gibt Update nach ihrer Krebsbehandlung – und erfüllt sich einen Herzenswunsch

Nach all den Herausforderungen erfüllt sich Steffi Brungs nun einen Herzenswunsch – und der spielt sich vor der Kamera ab: Am 31. Juli und 1. August ist die Moderatorin in einer Gastrolle bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen – und zwar als sie selbst! Für die große GZSZ-Liebhaberin ein echtes Highlight: "Ich habe mir damit einen Traum erfüllt.“