Steffi Graf: Einsam und verlassen

Harter Tobak! Nichts bräuchte Steffi nun mehr als bedingungslose Liebe und Unterstützung. Auf ihren Mann Andre (50) kann sie dabei allerdings offenbar nicht mehr zählen. Zeit und Gelegenheit, seine Gattin zu trösten, sind nämlich rar gesät. Einerseits ist Andre drauf und dran, schon wieder eine neue Trainer-Stelle zu übernehmen. Und außerdem hat das einstige Traumpaar angeblich sowieso längst getrennte Wohnsitze! Laut eines amerikanischen Registers befindet sich zwar Andres Lebensmittelpunkt weiterhin in Las Vegas. Seine Frau soll nun allerdings in Florida wohne. So wird es nun durch "Das Neue" berichtet.

Natürlich sind da noch Steffis geliebte Kinder Jaden Gil (19) und Jaz Elle (17). Doch die werden flügge und leben ihr eigenes Leben. Jaz ist im besten Teenager-Alter mit allen Sorgen und Nöten. Und Jaden besucht die "University of Southern California", um für deren Baseball-Mannschaft zu spielen. So viel Leid, so viel Schmerz! Man kann nur hoffen, dass Steffis Seele daran nicht zerbricht…