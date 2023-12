Steffi Graf: Erschütternde Nachricht! Große Angst um ihre Tochter

Jaz Elles Freund, Parker Aquino (19), ist dort Student. Wann immer es ihre Zeit zulässt, besucht Jaz ihren Liebsten am Sportplatz oder in der Bibliothek. Zum Glück nicht an diesem schlimmen Tag! Steffi Grafs Tochter war diesmal nicht in der Nähe der Universität, nicht in Schussweite des Amokläufers.

Steffi weiß, dass Amerika nicht das sicherste Land ist. Die Waffengesetze stehen seit Jahren in der Kritik, Amokläufe an Schulen gibt es leider viel zu oft. Beschützen kann sie Jaz und Sohn Jaden Gil (22) längst nicht mehr. Doch dass die beiden in Lebensgefahr schweben, nur weil sie die Universität besuchen – dieser Gedanke ist kaum zu ertragen.

