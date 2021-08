Steffi Graf: Ihr großer Traum ist geplatzt wie eine Seifenblase!

Vor Kurzem feierten sie noch ihr Liebesjubiläum, zeigten im Internet romantische Pärchenfotos, schickten sich rote Herzchen und bekundeten ihre Gefühle. "Du bedeutest mir die Welt. Liebe dich so sehr", schwärmten der angehende Baseballprofi und seine Freundin im Netz. Doch nun, wenige Wochen später, hat Jaden all diese Liebeserinnerungen aus dem Internet entfernt. Ein Zeichen dafür, dass ihr junges Glück erloschen ist – ausradiert, als hätte es nie eines gegeben.

Die Tenniskönigin muss nun ganz stark sein. Denn für eine Mutter ist es doch niemals einfach, wenn das Kind unter Liebeskummer leidet. Steffi hatte ihrem Sohn Jaden und seiner Reese doch so sehr eine Liebe, die hält, gewünscht. Und dass vielleicht bald ein kleines Graf-Baby in der Wiege liegt. Und die Oma sieht es verzückt an!

Für die Wimbledon-Siegerin sind Kinder schließlich das Größte. "Sie sind unsere Zukunft", schwärmt sie. Ihren Alltag als frischgebackene Oma, Steffi hatte ihn sich bestimmt schon so schön erträumt. Gemeinsam mit dem kleinen Zwerg über den Tennisplatz toben, deutsche Leckereien kochen und backen – in dieser Rolle würde sie aufgehen! Auch, was sie ihren Enkeln mit auf den Weg geben will, steht für die in Amerika lebende Sportlerin bereits fest. "Ich wünsche ihnen Empathie, Rücksichtnahme und Verständnis für andere Menschen", schwärmte Steffi einmal. Doch bis sich der Traum von Enkelchen erfüllen wird, wird nun gewiss noch einige Zeit vergehen. Bis dahin müssen nun erst einmal Tränen getrocknet und gebrochene Herzen geheilt werden.