Alexander Zverev: Die bittere Wahrheit über Freundin & Kind

Dabei begann die Liebesgeschichte von Alexander Zverev und seiner Freundin Brenda damals so märchenhaft. Im Herbst 2019 sprach der Tennisspieler die hübsche Berlinerin in einem Café in Paris an. Nach einem ersten Date in der Stadt der Liebe wurden die beiden ein Paar. Doch das Liebesglück war leider nur von kurzer Dauer. So trennte sich das Paar im Sommer 2020 aus Karrieregründen! Brenda Patea versucht sich seit ihrer Teilnahme an "Germany's Next Topmodel" 2017 als Model zu etablieren. Sie lebt und arbeite in Berlin, ist jedoch jobtechnisch viel unterwegs. Das gleiche gilt für Alexander Zverev, dessen Lebensmittelpunkt bereits seit einiger Zeit in Monaco liegt. Für Turniere reist der Tennisspieler ständig durch die Weltgeschichte. Da bleibt einfach wenig Zeit für Freundin und Kind...