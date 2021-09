Steffi Graf: Jubel-News! Ihr Glück ist wieder zurück

Steffi Graf

Rückkehr nach Deutschland -Ihre Luxusvilla wird verkauft

Es ist ein JAAAA! Ja zur Heimat, ja zur Liebe, ja zu einem Neuanfang! Für Steffi Graf (52) erfüllt sich gerade ihr größter Wunsch. Nicht nur, dass ihr Sohn tatsächlich in Deutschland heiraten möchte, auch die Familien-Villa in Las Vegas steht zum Verkauf. Alles ist bereit für das neue Glück in der alten Heimat.