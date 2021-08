Steffi Graf: Fremdgehskandal! Ihr Herz blutet

Noch vor Kurzem besuchten Jaden und Reese Steffis Heimat Deutschland. Es schien sogar so, als würde sich Steffis größter Herzens-Wunsch erfüllen. Denn Jaden, der in den USA auf dem Weg zum Baseballstar ist, hatte seiner großen Liebe einen Antrag gemacht. "Ja, Jaden und Reese sind bereits verlobt", bestätigt Marty, einer der engsten Vertrauten der Familie laut "Schöne Woche". Das Paar plante sogar in Deutschland zu heiraten – in Steffis Heimat Heidelberg.

Doch kaum zurück in den USA ist plötzlich alles aus! "Reese hat Jaden betrogen", verriet ein Vertrauter der Familie. Der 19-Jährige fand das offenbar raus und machte Schluss. Aber nicht nur ihm wurde das Herz aus der Brust gerissen – auch Steffi leidet sehr. Ihr Mutterherz weint. Und sie ist maßlos enttäuscht von ihrer "Tochter" Reese.