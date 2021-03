Steffi Graf: Neuanfang nach all den Tränen

Jetzt, nach all den kräftezehrenden Monaten, sieht sie endlich wieder ein Licht der Hoffnung am Ende des Tunnels. Die Geschwister haben sich wieder versöhnt! Der Rechtsstreit hat ein Ende gefunden. Steffi und Michael sind zu einer Einigung gekommen, mit der beide künftig in Frieden miteinander leben können. Steffi wird allerdings weiterhin in bestimmten Lebensbereichen Entscheidungen für ihren Bruder treffen – etwa, wenn es um seine Gesundheit geht. Für Familienmensch Steffi ein kleiner Neuanfang mit ihrem Bruder nach all den bitteren Tränen!