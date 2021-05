Steffi Graf: Unerwartetes Oma-Glück

Und: Der junge Mann schmiedet scheinbar schon Zukunftspläne mit der Studentin, denn hinter vorgehaltener Hand ist sogar von einer Verlobung die Rede. Gut möglich also, dass auch bald Familienzuwachs geplant ist. Für Steffi würde damit sicherlich ein Traum in Erfüllung gehen, denn sie hat ein großes Herz für Kids, nicht nur für ihre eigenen. So setzt die 51-Jährige sich beispielsweise auch mit ihrer "Make a Wish"-Foundation für Kinder in Not ein. Ein Enkelkind wäre für sie eine wahre Bereicherung. Ihm würde sie die gleichen Werte mit auf den Weg geben, wie auch schon Jaden und Tochter Jaz (17): "Für uns ist es wichtig, ihnen Respekt für andere zu geben. Für die Umwelt. Empathie. Eigenständigkeit", so Steffi laut "Freizeitwoche". Nach all den Skandalen um ihren Bruder Michael (49), der wegen seiner Gewaltexzesse im Gefängnis landete und Ehemann Andres (51) Schwester Rita (60), die böse Verleumdungen verbreitete, würde es der Tennis-Königin so gut tun, eine frohe Botschaft zu erhalten ...