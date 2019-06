Denn aktuell kümmert er sich nur noch um seinen Tennis-Zögling Grigor Dimitrov (28)! Mehr noch: Während Steffi sich in Las Vegas um ihre Kids Jaden (17) und Jaz (15) kümmert, tingelt er durch Europa, begleitet Grigor sogar nach Rom zu den ATP Masters. Auch zu den French Open wird er ihn begleiten. Ob Steffi die getrennten Wege glücklich machen? Höchstwahrscheinlich nicht.

Dabei ist ihre Liebe irgendwie immer noch unglaublich: Da trafen eine Tennis-Königin und ein Tennis-Ass aufeinander, sie heirateten 2001, bekamen zwei Kinder und sind bis heute skandalfrei glücklich. Dabei konnte sich anfangs niemand vorstellen, dass die Ehe zwischen und Andre Agassi überhaupt halten würde. Nun wird Steffi Graf am 14. Juni 50 Jahre alt. Andre Agassi schwärmt aus diesem Anlass in einem -Interview: „Sie war und ist meine Traumfrau. Wir kämpfen Seite an Seite. Wir sind ein Team in guten wie in schlechten Zeiten, und das schweißt zusammen.“

Steffi Graf braucht Andre jetzt mehr denn je

Hoffentlich hält er sich an sein Versprechen. Denn für das Paar beginnt jetzt ein neues Leben. Die beiden Kinder werden flügge und bald das Haus verlassen. „Der Große hat nun auch seinen Führerschein, das heißt, jetzt müssen wir nur noch die Kleine durch die Gegend fahren“, so Steffi. „Aber es ist noch schön, die Kinder zu Hause zu haben. Aber ja, sie werden immer selbstständiger. Das ist auf der einen Seite schön zu sehen, auf der anderen Seite werden wir die Gemeinsamkeiten vermissen.“ Dass Ehemann Andre Agassi ausgerechnet jetzt beruflich so eingebunden ist, dürfte die Situation nicht leichter machen...