Steffi Graf & Andre Agassi: Ehe-Stress? Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht

Kein Wunder, dass es den beiden da nicht genügt, die zwei Jahrzehnte Eheharmonie einfach nur an ihrem Jahrestag, dem 22. Oktober, ein wenig zu feiern. Wie Mike Agassi verrät, haben die Sportstars andere, spektakulärere Pläne: Sie wollen ihre große Liebe mit einer zweiten Hochzeit besiegeln, sagen noch einmal JA!

Was für eine schöne Krönung ihrer Partnerschaft, wie aus einem Kinofilm. Zumal die Beziehung ja auch hollywoodreif begann: "Ich bin in Steffi verknallt, seit ich im französischen Fernsehen ein Interview mit ihr gesehen habe", verriet Andre einmal. Immer wieder liefen sich die beiden in den 90ern auf und neben dem Tennisplatz über den Weg. Aber erst 1999 fasste Andre den Mut, ihr beim Turnier in Wimbledon eine Geburtstagskarte zu überreichen. Sie war der Türöffner zu einem ersten romantischen Treffen in San Diego – und Steffis Herzen. Der Rest ist Geschichte …