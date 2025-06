Steffi Graf & Andre Agassi: Ihre heile Welt zerbricht

Unfassbar, was Steffi und Andre in ihrem allerengsten Umfeld alles erleben müssen, welche menschlichen Abgründe sich auftun. Doch wie alles andere stehen diese beiden auch das gemeinsam durch. Sie geben Halt, helfen, wo sie können, und lassen sich nicht unterkriegen. Gerade das macht sie so stark: Sie sind ein Team. Und wahre Liebe zeigt sich in den schwersten Zeiten.