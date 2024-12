Steffi Graf & Andre Agassi: Nach Krisengerüchten! Jetzt meldet er sich zu Wort

Seit über 23 Jahren gelten Steffi Graf und ihr Mann Andre Agassi als das Traumpaar in der Sportwelt. Auch wenn immer wieder Gerüchte über Krisen in ihrer Beziehung laut werden, sind die beiden Tennisstars seit 1999 ein unschlagbares Team. Jetzt sprach Andre Agassi in einem Gespräch mit der BILD auf der Sportmesse ISPO in München, über seine Beziehung zu Steffi und die Herausforderungen, denen sich das Paar in ihrer langen Partnerschaft stellen musste.