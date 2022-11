Steffi Graf & Andre Agassi: Plötzlich getrennt! Kommt jetzt die Blitzscheidung?

Überraschend käme das Ehe-Aus nicht. Seit Jahren schon kämpfen beide mit immer heftiger werdenden Problemen. Alkohol, Gewalt, Drogen – diese Familie scheint plötzlich nichts mehr auszulassen. Positive Schlagzeilen? Fehlanzeige! An der Zerreißprobe für sein Glück scheint das Paar gescheitert zu sein – und schuld ist wie so oft die eigene Familie. Die macht Steffi und Andre das Leben zur Hölle. Steffis Bruder Michael stand bereits wegen Alkohol, Drogen und Randalierens vor Gericht. Sie übernahm 2021 die Vormundschaft, um ihn vor dem Gefängnis zu bewahren. Doch statt dankbar zu sein, verklagte er sie. Sein Sohn Torren war ebenfalls süchtig, Steffi half ihm, von Alkohol und Drogen die Finger zu lassen. Zum Dank packt er nun über die Familie aus.

Auch Andres Vater Mike († 90) und seine Schwester Rita machten dem Paar das Leben zur Hölle. Beide beschimpften Steffi und Andre als herzlos, geizig und streitsüchtig. Rita prophezeite sogar eine Scheidung – noch in diesem Jahr! Und sie stieß wüste Morddrohungen gegen ihren Bruder aus! Vor Kurzem dann die Nachricht: Steffi und Andre Agassi verkauften ihr Haupthaus auf dem Familienanwesen in Las Vegas. Man wolle sich verkleinern, da die gemeinsamen Kinder, Jaden Gil (21) und Jaz Elle (19), ausziehen, heißt es. Andre habe zudem ein kleines, aber feines Apartment in Las Vegas gemietet. Und Steffi? Die soll sich in Hamburg nach einem neuen Zuhause umgeschaut haben. Eine Villa für 7 Millionen Euro habe ihr Interesse geweckt. Das klingt schwer nach Ehe-Aus …!

Wie viel Leid kann Steffi Graf noch ertragen? Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: