Steffi Graf & Andre Agassi: Schatten über ihrer Liebe! Zerbricht ihr Glück jetzt endgültig?

Jedenfalls geht sie in "Brooke Shields darf nicht alt werden – Gedanken zum Altern als Frau" sehr detailliert auf die dunklen Momente ihrer Verbindung mit dem Tennis-Star ein. "Meine Mutter war eine sehr kontrollierende Kraft in meinem Leben", schreibt sie. "Als ich meinen ersten Mann, Andre Agassi, heiratete, ging ich eine weitere kontrollierende Beziehung ein. Eine Zeit lang habe ich einfach alles gemacht, was er wollte."

Es ist nicht das erste Mal, dass Brooke über Andres aggressives, eifersüchtiges Verhalten während ihrer zweijährigen Ehe spricht. Bereits 2014 erzählte sie, wie er nach einem harmlosen Gastauftritt von ihr in der Kultserie "Friends" komplett durchdrehte, weil sie dem Kollegen Matt LeBlanc als Joey Tribbiani verführerisch den Finger ableckte. "Er hat mich angemacht, weil ich ihn wie einen Trottel habe aussehen lassen. Dann ist er ins Auto gesprungen und von Los Angeles nach Las Vegas gefahren." Zu Hause angekommen, habe er aus Wut alles zerstört, sogar seine Trophäen.

1999 zerbrach die Ehe. Ein Grund: Andres Crystal-Meth-Sucht. Bereits in seiner eigenen Autobiografie "Open" hatte der Sportprofi zugegeben, in den 1990er-Jahren die Droge konsumiert zu haben. Man kann sich lebhaft ausmalen, wie Brookes Memoiren bei ihrer Nachfolgerin ankommen. "Steffi ist erschüttert", berichtet ein Insider. "Sie wusste von Andres Vergangenheit, aber die Details, die Brooke jetzt auspackt, sind für sie ein großer Schock." Auch, weil sie alte Wunden aufreißen. Denn mit Steffi an seiner Seite schien Andre ein neues, stabiles Leben aufgebaut und seine inneren Dämonen besiegt zu haben.

Seit 2001 sind die beiden glücklich verheiratet. Doch jetzt müssen sie sich nicht nur den Schatten der Vergangenheit stellen, sondern auch dem öffentlichen Druck, den die Enthüllungen mit sich bringen. Aus dem Umfeld des Paars ist zu hören, dass sie versuchen, diese Krise hinter verschlossenen Türen zu bewältigen. "Steffi hat immer an Andre geglaubt, und ihre Liebe hat Höhen und Tiefen überstanden", so ein Bekannter. "Aber solche Enthüllungen stellen jedes Vertrauen auf die Probe."