Stephanie Schmitz & Julian Evangelos: Bitteres Baby-Drama!

Nachwuchs kommt für Stephi nicht infrage. "Immer dieses Geschlechterdenken! Die Frau muss diese Rolle erfüllen und der Mann dieses. Deswegen sage ich ja auch ganz bewusst: 'Ich will keine Kinder!' Ich will keine Mutterrolle übernehmen. Ich will mein Leben leben wie ich Bock habe und unabhängig sein", erzählt sie im Gespräch mit den anderen in der neuen Folge. "Dass ich keine Kinder will, weiß ich seit ich 15 bin. Ich wollte nie Kinder. "