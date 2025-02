Stephanie Stumph: Baby Nr. 2? Sie spricht Klartext

Gerade sieht man sie im letzten Teil der beliebten "Stubbe"-Reihe – einer Serie, die sie schon als Kind begleitet hat. "Nach 30 Jahren folgt jetzt ein schöner Abschluss", so die Schauspielerin. Doch für sie geht es natürlich weiter: "Mittlerweile habe ich bei 'Der Alte' mein neues Zuhause gefunden." Eine Karriere, die sie nicht aufgeben will. "Mein Beruf bedeutet mir unglaublich viel, und ich kann mir mein Leben ohne die Arbeit einfach nicht vorstellen", sagt sie uns. Stundenlang mit anderen Müttern auf dem Spielplatz sitzen? "Das wäre nichts für mich!" Wie schön, dass sie so ehrlich ist.